Uncle Sam (USAM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -46.23% Promjena cijene (7D) -46.23%

Uncle Sam (USAM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, USAMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USAM je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USAM se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -46.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Uncle Sam (USAM)

Tržišna kapitalizacija $ 14.84K$ 14.84K $ 14.84K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.84K$ 14.84K $ 14.84K Količina u optjecaju 313.19B 313.19B 313.19B Ukupna količina 313,185,200,000.0 313,185,200,000.0 313,185,200,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Uncle Sam je $ 14.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USAM je 313.19B, s ukupnom količinom od 313185200000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.84K.