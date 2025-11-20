UIUI Cijena danas

Trenutačna cijena UIUI (UI) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije UI u USD je -- po UI.

UIUI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 14,457.6, s količinom u optjecaju od 611.00M UI. Tijekom posljednja 24 sata, UI trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.02300427, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, UI se kretao -- u posljednjem satu i -6.19% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu UIUI (UI)

Tržišna kapitalizacija $ 14.46K$ 14.46K $ 14.46K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 23.66K$ 23.66K $ 23.66K Količina u optjecaju 611.00M 611.00M 611.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija UIUI je $ 14.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UI je 611.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.66K.