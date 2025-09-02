TOR (TOR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.01665719 24-satna najviša cijena $ 0.01684769 Najviša cijena ikada $ 20.14 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.09% Promjena cijene (1D) -0.05% Promjena cijene (7D) +0.94%

TOR (TOR) cijena u stvarnom vremenu je $0.01671832. Tijekom protekla 24 sata, TORtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01665719 i najviše cijene $ 0.01684769, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TOR je $ 20.14, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TOR se promijenio za -0.09% u posljednjih sat vremena, -0.05% u posljednjih 24 sata i +0.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TOR (TOR)

Tržišna kapitalizacija $ 285.39K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 285.39K Količina u optjecaju 17.07M Ukupna količina 17,070,481.49032999

Trenutačna tržišna kapitalizacija TOR je $ 285.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TOR je 17.07M, s ukupnom količinom od 17070481.49032999. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 285.39K.