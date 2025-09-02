Toki (TOKI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.13% Promjena cijene (1D) -0.17% Promjena cijene (7D) -5.41% Promjena cijene (7D) -5.41%

Toki (TOKI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TOKItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TOKI je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TOKI se promijenio za +0.13% u posljednjih sat vremena, -0.17% u posljednjih 24 sata i -5.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Toki (TOKI)

Tržišna kapitalizacija $ 96.87K$ 96.87K $ 96.87K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 96.87K$ 96.87K $ 96.87K Količina u optjecaju 420.69T 420.69T 420.69T Ukupna količina 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Toki je $ 96.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TOKI je 420.69T, s ukupnom količinom od 420690000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 96.87K.