Tiny Panda ($TINYP) Informacije Tiny Panda is a community based project formed to bring people on-chain. Founded December 11th, 2024 --- We are building a project and community around education, security, and onboarding newcomers to crypto. Our website will be a hub for education information along with providing a portal to buy our current projects. Focusing on BASE network as a specialty, we will also be diving into providing information and resources to the users of our community for all networks, wallets, exchanges and more. Službena web stranica: https://tinypandabase.com Kupi $TINYP odmah!

Tiny Panda ($TINYP) Tokenomika i analiza cijena Tržišna kapitalizacija: $ 178.74K Ukupna količina: $ 100.00B Količina u optjecaju: $ 100.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 178.74K

Tiny Panda ($TINYP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Tiny Panda ($TINYP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $TINYP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $TINYP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $TINYP tokena, istražite $TINYP cijenu tokena uživo!

