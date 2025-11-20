TikTrix Cijena danas

Trenutačna cijena TikTrix (TRIX) danas je $ 0.02674383, s promjenom od 11.12% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TRIX u USD je $ 0.02674383 po TRIX.

TikTrix trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,074,719, s količinom u optjecaju od 152.36M TRIX. Tijekom posljednja 24 sata, TRIX trgovao je između $ 0.0221257 (niska) i $ 0.02767936 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.258948, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0218441.

U kratkoročnim performansama, TRIX se kretao -0.05% u posljednjem satu i -4.96% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu TikTrix (TRIX)

Tržišna kapitalizacija $ 4.07M$ 4.07M $ 4.07M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 53.49M$ 53.49M $ 53.49M Količina u optjecaju 152.36M 152.36M 152.36M Ukupna količina 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija TikTrix je $ 4.07M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRIX je 152.36M, s ukupnom količinom od 2000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 53.49M.