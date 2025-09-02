Threshold USD (THUSD) Informacije o cijeni (USD)

24-satna najniža cijena $ 0.998855
24-satna najviša cijena $ 1.001
Najviša cijena ikada $ 1.022
Najniža cijena $ 0.904712
Promjena cijene (1H) +0.01%
Promjena cijene (1D) -0.07%
Promjena cijene (7D) -0.10%

Threshold USD (THUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.998957. Tijekom protekla 24 sata, THUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.998855 i najviše cijene $ 1.001, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena THUSD je $ 1.022, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.904712.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, THUSD se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -0.07% u posljednjih 24 sata i -0.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Threshold USD (THUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 938.38K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 200.76M
Količina u optjecaju 939.35K
Ukupna količina 200,965,570.5987601

Trenutačna tržišna kapitalizacija Threshold USD je $ 938.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju THUSD je 939.35K, s ukupnom količinom od 200965570.5987601. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 200.76M.