Više o THUSD

THUSD Informacije o cijeni

THUSD Službena web stranica

THUSD Tokenomija

THUSD Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Threshold USD Logotip

Threshold USD Cijena (THUSD)

Neuvršten

1 THUSD u USD cijena uživo:

$0.998968
$0.998968$0.998968
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Threshold USD (THUSD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:15:15 (UTC+8)

Threshold USD (THUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.998855
$ 0.998855$ 0.998855
24-satna najniža cijena
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24-satna najviša cijena

$ 0.998855
$ 0.998855$ 0.998855

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.022
$ 1.022$ 1.022

$ 0.904712
$ 0.904712$ 0.904712

+0.01%

-0.07%

-0.10%

-0.10%

Threshold USD (THUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.998957. Tijekom protekla 24 sata, THUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.998855 i najviše cijene $ 1.001, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena THUSD je $ 1.022, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.904712.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, THUSD se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -0.07% u posljednjih 24 sata i -0.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Threshold USD (THUSD)

$ 938.38K
$ 938.38K$ 938.38K

--
----

$ 200.76M
$ 200.76M$ 200.76M

939.35K
939.35K 939.35K

200,965,570.5987601
200,965,570.5987601 200,965,570.5987601

Trenutačna tržišna kapitalizacija Threshold USD je $ 938.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju THUSD je 939.35K, s ukupnom količinom od 200965570.5987601. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 200.76M.

Threshold USD (THUSD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Threshold USD u USD iznosila je $ -0.0007576542611485.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Threshold USD u USD iznosila je $ +0.0154190011.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Threshold USD u USD iznosila je $ +0.0086937229.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Threshold USD u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0007576542611485-0.07%
30 dana$ +0.0154190011+1.54%
60 dana$ +0.0086937229+0.87%
90 dana$ 0--

Što je Threshold USD (THUSD)

An over-collateralized USD stablecoin, backed by tBTC.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Threshold USD (THUSD)

Službena web-stranica

Threshold USD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Threshold USD (THUSD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Threshold USD (THUSD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Threshold USD.

Provjerite Threshold USD predviđanje cijene sada!

THUSD u lokalnim valutama

Threshold USD (THUSD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Threshold USD (THUSD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o THUSD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Threshold USD (THUSD)

Koliko Threshold USD (THUSD) vrijedi danas?
Cijena THUSD uživo u USD je 0.998957 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena THUSD u USD?
Trenutačna cijena THUSD u USD je $ 0.998957. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Threshold USD?
Tržišna kapitalizacija za THUSD je $ 938.38K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za THUSD?
Količina u optjecaju za THUSD je 939.35K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za THUSD?
THUSD je postigao ATH cijenu od 1.022 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za THUSD?
THUSD je vidio ATL cijenu od 0.904712 USD.
Koliki je obujam trgovanja za THUSD?
24-satni obujam trgovanja za THUSD je -- USD.
Hoće li THUSD još narasti ove godine?
THUSD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte THUSD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:15:15 (UTC+8)

Threshold USD (THUSD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.