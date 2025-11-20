The Void Cijena danas

Trenutačna cijena The Void (VOID) danas je $ 0.0003825, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije VOID u USD je $ 0.0003825 po VOID.

The Void trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 23,208, s količinom u optjecaju od 60.67M VOID. Tijekom posljednja 24 sata, VOID trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.173301, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00009109.

U kratkoročnim performansama, VOID se kretao -- u posljednjem satu i -10.87% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu The Void (VOID)

Tržišna kapitalizacija $ 23.21K$ 23.21K $ 23.21K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 38.25K$ 38.25K $ 38.25K Količina u optjecaju 60.67M 60.67M 60.67M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

