Sync Network (SYNC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.209893$ 0.209893 $ 0.209893 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.86% Promjena cijene (7D) -1.24% Promjena cijene (7D) -1.24%

Sync Network (SYNC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SYNCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SYNC je $ 0.209893, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SYNC se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.86% u posljednjih 24 sata i -1.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sync Network (SYNC)

Tržišna kapitalizacija $ 102.77K$ 102.77K $ 102.77K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 148.39K$ 148.39K $ 148.39K Količina u optjecaju 161.83M 161.83M 161.83M Ukupna količina 233,685,061.2208551 233,685,061.2208551 233,685,061.2208551

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sync Network je $ 102.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SYNC je 161.83M, s ukupnom količinom od 233685061.2208551. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 148.39K.