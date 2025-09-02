Više o SYNC

SYNC Informacije o cijeni

SYNC Službena web stranica

SYNC Tokenomija

SYNC Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Sync Network Logotip

Sync Network Cijena (SYNC)

Neuvršten

1 SYNC u USD cijena uživo:

$0.000635
$0.000635$0.000635
-0.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Sync Network (SYNC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:15:17 (UTC+8)

Sync Network (SYNC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.209893
$ 0.209893$ 0.209893

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.86%

-1.24%

-1.24%

Sync Network (SYNC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SYNCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SYNC je $ 0.209893, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SYNC se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.86% u posljednjih 24 sata i -1.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sync Network (SYNC)

$ 102.77K
$ 102.77K$ 102.77K

--
----

$ 148.39K
$ 148.39K$ 148.39K

161.83M
161.83M 161.83M

233,685,061.2208551
233,685,061.2208551 233,685,061.2208551

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sync Network je $ 102.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SYNC je 161.83M, s ukupnom količinom od 233685061.2208551. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 148.39K.

Sync Network (SYNC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Sync Network u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Sync Network u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Sync Network u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Sync Network u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.86%
30 dana$ 0-16.58%
60 dana$ 0-12.30%
90 dana$ 0--

Što je Sync Network (SYNC)

Projects in the decentralized finance space started utilizing stake and proof-of-liquidity mechanics to develop a trustless economy but fundamental flaws have held these projects behind. The SYNC Network addresses these problems and offers a workable solution through tradeable stakes bonding Uniswap liquidity pairs with a fully trustless ERC-20 token (SYNC). SYNC enables users to earn interest by staking a cyptographic bond to Uniswap liquidity pair tokens (Crypto Bonds). Crypto Bonds are an NFT (ERC-721) token with collectible attributes, accruing interest rates, and the ability to separately trade and speculate on them within a secondary market. SYNC Network works to bring stability and risk mitigation to decentralized finance by solidifying a guarantee on holding liquidity pairs for an extended period of time. The Sync Network can help build a needed, stable foundation for the DeFi space and a fully functioning, more robust trustless economy. -- The SYNC Network is composed of two main contracts: the SYNC ERC-20 contract and the Crypto Bond ERC-721 contract. SYNC tokens have an undefined total supply with inflationary and deflationary attributes through the interactions with Crypto Bond investors. Despite being a long-term investment, Crypto Bonds do not share anything in common with traditional finance bonds. The name comes from the bonding of liquidity pairs and our own token. Crypto Bonds introduce proof of long-term position in DeFi liquidity pools, and will naturally strengthen the core of DeFi finance as a whole. They are a tradeable, long-term (90 days - 3 years) stake - bonding Uniswap liquidity-pair tokens together with SYNC. Deflation of the currency happens when Crypto Bonds are created, burning SYNC from the total supply. Using a Crypto Bond, an investor is able to lock liquidity-pair tokens with the corresponding dollar-to-dollar value in SYNC at some guaranteed interest rate of SYNC upon maturation. Dividend paying versions are also available. Therefore, this occurs in inflation, minting the principle plus interest. Crypto Bond Interest Rates SYNC balances itself through daily, self-correcting interest rates. Interest rates of bonds depends on three factors. 1. Total supply of sync in the market. 2. Duration of bond 3. Total bonded amount of that liquidity pair token Please see the full whitepaper and website https://www.syncbond.com for more information.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Sync Network (SYNC)

Službena web-stranica

Sync Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Sync Network (SYNC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Sync Network (SYNC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Sync Network.

Provjerite Sync Network predviđanje cijene sada!

SYNC u lokalnim valutama

Sync Network (SYNC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Sync Network (SYNC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SYNC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Sync Network (SYNC)

Koliko Sync Network (SYNC) vrijedi danas?
Cijena SYNC uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SYNC u USD?
Trenutačna cijena SYNC u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Sync Network?
Tržišna kapitalizacija za SYNC je $ 102.77K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SYNC?
Količina u optjecaju za SYNC je 161.83M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SYNC?
SYNC je postigao ATH cijenu od 0.209893 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SYNC?
SYNC je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SYNC?
24-satni obujam trgovanja za SYNC je -- USD.
Hoće li SYNC još narasti ove godine?
SYNC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SYNC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:15:17 (UTC+8)

Sync Network (SYNC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.