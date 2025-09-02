Stable (STABLE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.93 $ 1.93 $ 1.93 24-satna najniža cijena $ 2.76 $ 2.76 $ 2.76 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.93$ 1.93 $ 1.93 24-satna najviša cijena $ 2.76$ 2.76 $ 2.76 Najviša cijena ikada $ 18.21$ 18.21 $ 18.21 Najniža cijena $ 1.57$ 1.57 $ 1.57 Promjena cijene (1H) -19.24% Promjena cijene (1D) -28.77% Promjena cijene (7D) -22.44% Promjena cijene (7D) -22.44%

Stable (STABLE) cijena u stvarnom vremenu je $1.96. Tijekom protekla 24 sata, STABLEtrgovalo je između najniže cijene $ 1.93 i najviše cijene $ 2.76, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STABLE je $ 18.21, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.57.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STABLE se promijenio za -19.24% u posljednjih sat vremena, -28.77% u posljednjih 24 sata i -22.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Stable (STABLE)

Tržišna kapitalizacija $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M Količina u optjecaju 1000.00K 1000.00K 1000.00K Ukupna količina 999,999.41 999,999.41 999,999.41

Trenutačna tržišna kapitalizacija Stable je $ 1.96M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STABLE je 1000.00K, s ukupnom količinom od 999999.41. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.96M.