stabble Cijena danas

Trenutačna cijena stabble (STB) danas je $ 0.00294676, s promjenom od 3.79% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije STB u USD je $ 0.00294676 po STB.

stabble trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 291,135, s količinom u optjecaju od 98.80M STB. Tijekom posljednja 24 sata, STB trgovao je između $ 0.00283039 (niska) i $ 0.0029997 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.04127941, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00277403.

U kratkoročnim performansama, STB se kretao -0.00% u posljednjem satu i -4.72% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu stabble (STB)

Tržišna kapitalizacija $ 291.14K$ 291.14K $ 291.14K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Količina u optjecaju 98.80M 98.80M 98.80M Ukupna količina 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija stabble je $ 291.14K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STB je 98.80M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.47M.