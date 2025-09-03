Više o $SQUISH

$SQUISH Informacije o cijeni

$SQUISH Službena web stranica

$SQUISH Tokenomija

$SQUISH Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Squish Logotip

Squish Cijena ($SQUISH)

Neuvršten

1 $SQUISH u USD cijena uživo:

--
----
+1.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Squish ($SQUISH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:02:57 (UTC+8)

Squish ($SQUISH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.06%

+1.44%

+6.07%

+6.07%

Squish ($SQUISH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $SQUISHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $SQUISH je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $SQUISH se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, +1.44% u posljednjih 24 sata i +6.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Squish ($SQUISH)

$ 15.84K
$ 15.84K$ 15.84K

--
----

$ 15.84K
$ 15.84K$ 15.84K

998.98M
998.98M 998.98M

998,975,587.873681
998,975,587.873681 998,975,587.873681

Trenutačna tržišna kapitalizacija Squish je $ 15.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $SQUISH je 998.98M, s ukupnom količinom od 998975587.873681. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.84K.

Squish ($SQUISH) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Squish u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Squish u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Squish u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Squish u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.44%
30 dana$ 0-6.36%
60 dana$ 0-13.36%
90 dana$ 0--

Što je Squish ($SQUISH)

A Squishmallow Memecoin The world's most popular toy. With over 400 million toys sold, Squishmallow has amassed 120,000 followers on Twitter, 456,000 TikTok followers, and nearly 890,000 Instagram followers as of 2023. By May 2024, the brand has garnered over 13 billion views on TikTok and has been tagged in more than 1 million posts on Instagram. Join the Squish revolution with $squish on Solana!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Squish ($SQUISH)

Službena web-stranica

Squish Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Squish ($SQUISH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Squish ($SQUISH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Squish.

Provjerite Squish predviđanje cijene sada!

$SQUISH u lokalnim valutama

Squish ($SQUISH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Squish ($SQUISH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $SQUISH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Squish ($SQUISH)

Koliko Squish ($SQUISH) vrijedi danas?
Cijena $SQUISH uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $SQUISH u USD?
Trenutačna cijena $SQUISH u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Squish?
Tržišna kapitalizacija za $SQUISH je $ 15.84K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $SQUISH?
Količina u optjecaju za $SQUISH je 998.98M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $SQUISH?
$SQUISH je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $SQUISH?
$SQUISH je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $SQUISH?
24-satni obujam trgovanja za $SQUISH je -- USD.
Hoće li $SQUISH još narasti ove godine?
$SQUISH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $SQUISH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:02:57 (UTC+8)

Squish ($SQUISH) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.