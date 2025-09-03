Squish ($SQUISH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.06% Promjena cijene (1D) +1.44% Promjena cijene (7D) +6.07% Promjena cijene (7D) +6.07%

Squish ($SQUISH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $SQUISHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $SQUISH je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $SQUISH se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, +1.44% u posljednjih 24 sata i +6.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Squish ($SQUISH)

Tržišna kapitalizacija $ 15.84K$ 15.84K $ 15.84K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.84K$ 15.84K $ 15.84K Količina u optjecaju 998.98M 998.98M 998.98M Ukupna količina 998,975,587.873681 998,975,587.873681 998,975,587.873681

Trenutačna tržišna kapitalizacija Squish je $ 15.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $SQUISH je 998.98M, s ukupnom količinom od 998975587.873681. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.84K.