Sora Validator Logotip

Sora Validator Cijena (VAL)

Neuvršten

1 VAL u USD cijena uživo:

$0.02334103
$0.02334103$0.02334103
-5.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Sora Validator (VAL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:10:33 (UTC+8)

Sora Validator (VAL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02209153
$ 0.02209153
24-satna najniža cijena
$ 0.02672853
$ 0.02672853
24-satna najviša cijena

$ 0.02209153
$ 0.02209153

$ 0.02672853
$ 0.02672853

$ 9.05
$ 9.05

$ 0
$ 0

-0.29%

-5.17%

-20.22%

-20.22%

Sora Validator (VAL) cijena u stvarnom vremenu je $0.02334103. Tijekom protekla 24 sata, VALtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02209153 i najviše cijene $ 0.02672853, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VAL je $ 9.05, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VAL se promijenio za -0.29% u posljednjih sat vremena, -5.17% u posljednjih 24 sata i -20.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sora Validator (VAL)

$ 1.34M
$ 1.34M

--
--

$ 2.33M
$ 2.33M

57.50M
57.50M

100,000,000.0
100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sora Validator je $ 1.34M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VAL je 57.50M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.33M.

Sora Validator (VAL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Sora Validator u USD iznosila je $ -0.00127503310264223.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Sora Validator u USD iznosila je $ +0.0096974067.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Sora Validator u USD iznosila je $ +0.0042626345.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Sora Validator u USD iznosila je $ -0.00072342256824673.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00127503310264223-5.17%
30 dana$ +0.0096974067+41.55%
60 dana$ +0.0042626345+18.26%
90 dana$ -0.00072342256824673-3.00%

Što je Sora Validator (VAL)

VAL is the validator reward token for the SORA network, used to reward those that stake XOR as part of the Nominated Proof-of-Stake consensus algorithm. VAL is a deflationary token that gets burned with each transaction on the SORA network.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Sora Validator (VAL)

Službena web-stranica

Sora Validator Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Sora Validator (VAL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Sora Validator (VAL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Sora Validator.

Provjerite Sora Validator predviđanje cijene sada!

VAL u lokalnim valutama

Sora Validator (VAL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Sora Validator (VAL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VAL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Sora Validator (VAL)

Koliko Sora Validator (VAL) vrijedi danas?
Cijena VAL uživo u USD je 0.02334103 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VAL u USD?
Trenutačna cijena VAL u USD je $ 0.02334103. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Sora Validator?
Tržišna kapitalizacija za VAL je $ 1.34M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VAL?
Količina u optjecaju za VAL je 57.50M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VAL?
VAL je postigao ATH cijenu od 9.05 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VAL?
VAL je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VAL?
24-satni obujam trgovanja za VAL je -- USD.
Hoće li VAL još narasti ove godine?
VAL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VAL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:10:33 (UTC+8)

