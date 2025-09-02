Sora Validator (VAL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.02209153 $ 0.02209153 $ 0.02209153 24-satna najniža cijena $ 0.02672853 $ 0.02672853 $ 0.02672853 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.02209153$ 0.02209153 $ 0.02209153 24-satna najviša cijena $ 0.02672853$ 0.02672853 $ 0.02672853 Najviša cijena ikada $ 9.05$ 9.05 $ 9.05 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.29% Promjena cijene (1D) -5.17% Promjena cijene (7D) -20.22% Promjena cijene (7D) -20.22%

Sora Validator (VAL) cijena u stvarnom vremenu je $0.02334103. Tijekom protekla 24 sata, VALtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02209153 i najviše cijene $ 0.02672853, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VAL je $ 9.05, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VAL se promijenio za -0.29% u posljednjih sat vremena, -5.17% u posljednjih 24 sata i -20.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sora Validator (VAL)

Tržišna kapitalizacija $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.33M$ 2.33M $ 2.33M Količina u optjecaju 57.50M 57.50M 57.50M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sora Validator je $ 1.34M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VAL je 57.50M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.33M.