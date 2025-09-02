Solify100 (S100) Informacije o cijeni (USD)

Solify100 (S100) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, S100trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena S100 je $ 0.00222386, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, S100 se promijenio za -0.33% u posljednjih sat vremena, +1.95% u posljednjih 24 sata i -12.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Solify100 (S100)

Tržišna kapitalizacija $ 877.24K$ 877.24K $ 877.24K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 877.24K$ 877.24K $ 877.24K Količina u optjecaju 983.44M 983.44M 983.44M Ukupna količina 983,438,440.515172 983,438,440.515172 983,438,440.515172

Trenutačna tržišna kapitalizacija Solify100 je $ 877.24K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju S100 je 983.44M, s ukupnom količinom od 983438440.515172. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 877.24K.