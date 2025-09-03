Više o SOLY

Solamander Logotip

Solamander Cijena (SOLY)

Neuvršten

+5.70%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
Grafikon aktualnih cijena Solamander (SOLY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:59:36 (UTC+8)

Solamander (SOLY) Informacije o cijeni (USD)

Solamander (SOLY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SOLYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOLY je $ 0.0046885, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOLY se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, +5.74% u posljednjih 24 sata i +6.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Solamander (SOLY)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Solamander je $ 39.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOLY je 999.73M, s ukupnom količinom od 999722892.8395461. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 39.79K.

Solamander (SOLY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Solamander u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Solamander u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Solamander u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Solamander u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+5.74%
30 dana$ 0+24.16%
60 dana$ 0+28.78%
90 dana$ 0--

Što je Solamander (SOLY)

Soly aspires to be the official face of Solana, ready to make a lasting impression in the dynamic realm of cryptocurrency. With bold dreams of transforming into a captivating Meme coin, Soly envisions a space where everyone has an equal chance to join the excitement. Picture a vibrant journey where Soly brings a dash of fun and innovation, carving out its own distinctive identity in the ever-evolving crypto landscape. Get ready to witness the birth of a crypto mascot that not only stands out but also adds a touch of whimsy to the world of digital assets.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Solamander (SOLY)

Solamander Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Solamander (SOLY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Solamander (SOLY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Solamander.

Provjerite Solamander predviđanje cijene sada!

SOLY u lokalnim valutama

Solamander (SOLY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Solamander (SOLY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SOLY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Solamander (SOLY)

Koliko Solamander (SOLY) vrijedi danas?
Cijena SOLY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SOLY u USD?
Trenutačna cijena SOLY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Solamander?
Tržišna kapitalizacija za SOLY je $ 39.79K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SOLY?
Količina u optjecaju za SOLY je 999.73M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SOLY?
SOLY je postigao ATH cijenu od 0.0046885 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SOLY?
SOLY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SOLY?
24-satni obujam trgovanja za SOLY je -- USD.
Hoće li SOLY još narasti ove godine?
SOLY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SOLY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
