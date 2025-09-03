Solamander (SOLY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0046885$ 0.0046885 $ 0.0046885 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.06% Promjena cijene (1D) +5.74% Promjena cijene (7D) +6.33% Promjena cijene (7D) +6.33%

Solamander (SOLY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SOLYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOLY je $ 0.0046885, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOLY se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, +5.74% u posljednjih 24 sata i +6.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Solamander (SOLY)

Tržišna kapitalizacija $ 39.79K$ 39.79K $ 39.79K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 39.79K$ 39.79K $ 39.79K Količina u optjecaju 999.73M 999.73M 999.73M Ukupna količina 999,722,892.8395461 999,722,892.8395461 999,722,892.8395461

Trenutačna tržišna kapitalizacija Solamander je $ 39.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOLY je 999.73M, s ukupnom količinom od 999722892.8395461. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 39.79K.