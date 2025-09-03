Solala (SOLALA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0060174$ 0.0060174 $ 0.0060174 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.30% Promjena cijene (1D) +1.10% Promjena cijene (7D) -1.59% Promjena cijene (7D) -1.59%

Solala (SOLALA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SOLALAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOLALA je $ 0.0060174, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOLALA se promijenio za +0.30% u posljednjih sat vremena, +1.10% u posljednjih 24 sata i -1.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Solala (SOLALA)

Tržišna kapitalizacija $ 29.63K$ 29.63K $ 29.63K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 29.63K$ 29.63K $ 29.63K Količina u optjecaju 460.96M 460.96M 460.96M Ukupna količina 460,957,851.4892 460,957,851.4892 460,957,851.4892

Trenutačna tržišna kapitalizacija Solala je $ 29.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOLALA je 460.96M, s ukupnom količinom od 460957851.4892. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.63K.