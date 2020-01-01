Solace ($SOLACE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Solace ($SOLACE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Solace ($SOLACE) Informacije Shipped by UC Berkeley team who placed first in the Virtuals Hackathon, Solace is an AI-driven emotional companion designed to provide continuous, context-aware mental health support through natural voice interaction and deep-learning–powered emotion analysis. Built to integrate seamlessly into users’ daily lives, Solace bridges the gap between on-demand self-care tools and professional therapy by delivering personalized interventions, tracking emotional wellbeing over time, and providing scalable support for individuals and teams. Službena web stranica: https://www.solacelaunch.com/ Kupi $SOLACE odmah!

Solace ($SOLACE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Solace ($SOLACE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 882.51K $ 882.51K $ 882.51K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.77M $ 1.77M $ 1.77M Povijesni maksimum: $ 0.04070279 $ 0.04070279 $ 0.04070279 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00176502 $ 0.00176502 $ 0.00176502 Saznajte više o cijeni Solace ($SOLACE)

Solace ($SOLACE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Solace ($SOLACE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $SOLACE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $SOLACE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $SOLACE tokena, istražite $SOLACE cijenu tokena uživo!

$SOLACE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide $SOLACE? Naša $SOLACE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

