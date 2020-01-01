Solace ($SOLACE) Tokenomika
Shipped by UC Berkeley team who placed first in the Virtuals Hackathon, Solace is an AI-driven emotional companion designed to provide continuous, context-aware mental health support through natural voice interaction and deep-learning–powered emotion analysis. Built to integrate seamlessly into users’ daily lives, Solace bridges the gap between on-demand self-care tools and professional therapy by delivering personalized interventions, tracking emotional wellbeing over time, and providing scalable support for individuals and teams.
Solace ($SOLACE) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Solace ($SOLACE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Solace ($SOLACE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Solace ($SOLACE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj $SOLACE tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja $SOLACE tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku $SOLACE tokena, istražite $SOLACE cijenu tokena uživo!
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.