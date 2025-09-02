SNAP ($NAP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.23% Promjena cijene (1D) +0.94% Promjena cijene (7D) +8.04% Promjena cijene (7D) +8.04%

SNAP ($NAP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $NAPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $NAP je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $NAP se promijenio za +0.23% u posljednjih sat vremena, +0.94% u posljednjih 24 sata i +8.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SNAP ($NAP)

Tržišna kapitalizacija $ 7.06M$ 7.06M $ 7.06M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.06M$ 7.06M $ 7.06M Količina u optjecaju 1.64T 1.64T 1.64T Ukupna količina 1,642,038,530,515.716 1,642,038,530,515.716 1,642,038,530,515.716

Trenutačna tržišna kapitalizacija SNAP je $ 7.06M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $NAP je 1.64T, s ukupnom količinom od 1642038530515.716. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.06M.