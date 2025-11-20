Smart Layer Network Cijena danas

Trenutačna cijena Smart Layer Network (SLN) danas je $ 0.00826162, s promjenom od 7.83% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SLN u USD je $ 0.00826162 po SLN.

Smart Layer Network trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 651,578, s količinom u optjecaju od 78.87M SLN. Tijekom posljednja 24 sata, SLN trgovao je između $ 0.00754401 (niska) i $ 0.00859791 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 7.46, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00592817.

U kratkoročnim performansama, SLN se kretao +7.73% u posljednjem satu i -24.47% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Smart Layer Network (SLN)

Tržišna kapitalizacija $ 651.58K$ 651.58K $ 651.58K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 826.18K$ 826.18K $ 826.18K Količina u optjecaju 78.87M 78.87M 78.87M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Smart Layer Network je $ 651.58K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SLN je 78.87M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 826.18K.