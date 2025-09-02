Slam (SLAM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.893592$ 0.893592 $ 0.893592 Najniža cijena $ 0.00000105$ 0.00000105 $ 0.00000105 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +0.13% Promjena cijene (7D) +0.13%

Slam (SLAM) cijena u stvarnom vremenu je $0.083417. Tijekom protekla 24 sata, SLAMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SLAM je $ 0.893592, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000105.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SLAM se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Slam (SLAM)

Tržišna kapitalizacija $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 62.90B$ 62.90B $ 62.90B Količina u optjecaju 345.53B 345.53B 345.53B Ukupna količina 754,997,597,856.0 754,997,597,856.0 754,997,597,856.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Slam je $ 1.67M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SLAM je 345.53B, s ukupnom količinom od 754997597856.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 62.90B.