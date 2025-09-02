Više o SIZE

SIZE Logotip

SIZE Cijena (SIZE)

Neuvršten

1 SIZE u USD cijena uživo:

$0.00026926
-5.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
Grafikon aktualnih cijena SIZE (SIZE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:51:23 (UTC+8)

SIZE (SIZE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00026374
24-satna najniža cijena
$ 0.00028779
24-satna najviša cijena

$ 0.00026374
$ 0.00028779
$ 0.02052368
$ 0.00002213
+0.73%

-6.64%

+4.91%

+4.91%

SIZE (SIZE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00026866. Tijekom protekla 24 sata, SIZEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00026374 i najviše cijene $ 0.00028779, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SIZE je $ 0.02052368, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00002213.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SIZE se promijenio za +0.73% u posljednjih sat vremena, -6.64% u posljednjih 24 sata i +4.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SIZE (SIZE)

$ 258.18K
--
$ 258.18K
973.21M
973,209,625.685473
Trenutačna tržišna kapitalizacija SIZE je $ 258.18K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SIZE je 973.21M, s ukupnom količinom od 973209625.685473. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 258.18K.

SIZE (SIZE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SIZE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SIZE u USD iznosila je $ +0.0002013176.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SIZE u USD iznosila je $ -0.0000443840.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SIZE u USD iznosila je $ -0.0002830996754862473.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-6.64%
30 dana$ +0.0002013176+74.93%
60 dana$ -0.0000443840-16.52%
90 dana$ -0.0002830996754862473-51.30%

Što je SIZE (SIZE)

Introducing our distinguished digital asset, distinguished by the ticker symbol $SIZE and meticulously crafted within the Solana ecosystem. As a pioneering meme token, our platform boldly underscores the significance of size, affirming that it is indeed a crucial factor in the evolving landscape of digital assets. Investing in $SIZE is an endorsement of not just the meme token trend but a conscious choice to align with a project that recognizes the pivotal role size plays in the broader context of digital assets. Our commitment to transparency, innovation, and community engagement sets us apart as a project poised for sustained growth. In conclusion, the $SIZE token is more than just a meme; it symbolizes a strategic investment within the Solana ecosystem, backed by a commitment to technological excellence and a nuanced understanding of the evolving dynamics within the blockchain industry. By integrating $SIZE into your portfolio, you are not only embracing the humor and relatability of a meme token but also aligning with a project that places size at the forefront of its narrative within the digital asset landscape.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs SIZE (SIZE)

Službena web-stranica

SIZE Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SIZE (SIZE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SIZE (SIZE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SIZE.

Provjerite SIZE predviđanje cijene sada!

SIZE u lokalnim valutama

SIZE (SIZE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SIZE (SIZE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SIZE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SIZE (SIZE)

Koliko SIZE (SIZE) vrijedi danas?
Cijena SIZE uživo u USD je 0.00026866 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SIZE u USD?
Trenutačna cijena SIZE u USD je $ 0.00026866. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SIZE?
Tržišna kapitalizacija za SIZE je $ 258.18K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SIZE?
Količina u optjecaju za SIZE je 973.21M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SIZE?
SIZE je postigao ATH cijenu od 0.02052368 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SIZE?
SIZE je vidio ATL cijenu od 0.00002213 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SIZE?
24-satni obujam trgovanja za SIZE je -- USD.
Hoće li SIZE još narasti ove godine?
SIZE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SIZE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:51:23 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.