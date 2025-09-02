SIZE (SIZE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00026374 $ 0.00026374 $ 0.00026374 24-satna najniža cijena $ 0.00028779 $ 0.00028779 $ 0.00028779 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00026374$ 0.00026374 $ 0.00026374 24-satna najviša cijena $ 0.00028779$ 0.00028779 $ 0.00028779 Najviša cijena ikada $ 0.02052368$ 0.02052368 $ 0.02052368 Najniža cijena $ 0.00002213$ 0.00002213 $ 0.00002213 Promjena cijene (1H) +0.73% Promjena cijene (1D) -6.64% Promjena cijene (7D) +4.91% Promjena cijene (7D) +4.91%

SIZE (SIZE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00026866. Tijekom protekla 24 sata, SIZEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00026374 i najviše cijene $ 0.00028779, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SIZE je $ 0.02052368, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00002213.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SIZE se promijenio za +0.73% u posljednjih sat vremena, -6.64% u posljednjih 24 sata i +4.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SIZE (SIZE)

Tržišna kapitalizacija $ 258.18K$ 258.18K $ 258.18K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 258.18K$ 258.18K $ 258.18K Količina u optjecaju 973.21M 973.21M 973.21M Ukupna količina 973,209,625.685473 973,209,625.685473 973,209,625.685473

Trenutačna tržišna kapitalizacija SIZE je $ 258.18K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SIZE je 973.21M, s ukupnom količinom od 973209625.685473. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 258.18K.