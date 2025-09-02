Shutter (SHU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00390794 24-satna najviša cijena $ 0.00456233 Najviša cijena ikada $ 6,712,329 Najniža cijena $ 0.00353519 Promjena cijene (1H) -0.06% Promjena cijene (1D) +0.72% Promjena cijene (7D) -0.12%

Shutter (SHU) cijena u stvarnom vremenu je $0.00395206. Tijekom protekla 24 sata, SHUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00390794 i najviše cijene $ 0.00456233, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHU je $ 6,712,329, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00353519.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHU se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, +0.72% u posljednjih 24 sata i -0.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Shutter (SHU)

Tržišna kapitalizacija $ 1.40M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.95M Količina u optjecaju 353.50M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shutter je $ 1.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHU je 353.50M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.95M.