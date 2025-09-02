Roundtable (RTB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.174714$ 0.174714 $ 0.174714 Najniža cijena $ 0.00116804$ 0.00116804 $ 0.00116804 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Roundtable (RTB) cijena u stvarnom vremenu je $0.00120249. Tijekom protekla 24 sata, RTBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RTB je $ 0.174714, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00116804.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RTB se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Roundtable (RTB)

Tržišna kapitalizacija $ 659.55K$ 659.55K $ 659.55K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Količina u optjecaju 548.49M 548.49M 548.49M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Roundtable je $ 659.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RTB je 548.49M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.20M.