Roko Network (ROKO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.25% Promjena cijene (1D) -2.19% Promjena cijene (7D) -6.19% Promjena cijene (7D) -6.19%

Roko Network (ROKO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ROKOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ROKO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ROKO se promijenio za -0.25% u posljednjih sat vremena, -2.19% u posljednjih 24 sata i -6.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Roko Network (ROKO)

Tržišna kapitalizacija $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.00M$ 4.00M $ 4.00M Količina u optjecaju 208.03B 208.03B 208.03B Ukupna količina 369,369,369,369.0 369,369,369,369.0 369,369,369,369.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Roko Network je $ 2.25M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ROKO je 208.03B, s ukupnom količinom od 369369369369.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.00M.