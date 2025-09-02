Više o ROKO

Roko Network Logotip

Roko Network Cijena (ROKO)

Neuvršten

1 ROKO u USD cijena uživo:

--
----
-2.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Roko Network (ROKO)
Roko Network (ROKO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena
$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.25%

-2.19%

-6.19%

-6.19%

Roko Network (ROKO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ROKOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ROKO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ROKO se promijenio za -0.25% u posljednjih sat vremena, -2.19% u posljednjih 24 sata i -6.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Roko Network (ROKO)

$ 2.25M
$ 2.25M$ 2.25M

--
----

$ 4.00M
$ 4.00M$ 4.00M

208.03B
208.03B 208.03B

369,369,369,369.0
369,369,369,369.0 369,369,369,369.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Roko Network je $ 2.25M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ROKO je 208.03B, s ukupnom količinom od 369369369369.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.00M.

Roko Network (ROKO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Roko Network u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Roko Network u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Roko Network u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Roko Network u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.19%
30 dana$ 0-17.61%
60 dana$ 0-26.18%
90 dana$ 0--

Što je Roko Network (ROKO)

Invalid 1st submission (Low social media engagement/ presence/ adoption/ audience growth rate.)

Resurs Roko Network (ROKO)

Službena web-stranica

Roko Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Roko Network (ROKO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Roko Network (ROKO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Roko Network.

Provjerite Roko Network predviđanje cijene sada!

ROKO u lokalnim valutama

Roko Network (ROKO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Roko Network (ROKO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ROKO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Roko Network (ROKO)

Koliko Roko Network (ROKO) vrijedi danas?
Cijena ROKO uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ROKO u USD?
Trenutačna cijena ROKO u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Roko Network?
Tržišna kapitalizacija za ROKO je $ 2.25M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ROKO?
Količina u optjecaju za ROKO je 208.03B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ROKO?
ROKO je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ROKO?
ROKO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ROKO?
24-satni obujam trgovanja za ROKO je -- USD.
Hoće li ROKO još narasti ove godine?
ROKO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ROKO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Roko Network (ROKO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.