RoboStack Cijena danas

Trenutačna cijena RoboStack (ROBOT) danas je $ 0.00178774, s promjenom od 15.63% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ROBOT u USD je $ 0.00178774 po ROBOT.

RoboStack trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,296,095, s količinom u optjecaju od 724.99M ROBOT. Tijekom posljednja 24 sata, ROBOT trgovao je između $ 0.00144376 (niska) i $ 0.00218403 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01473035, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, ROBOT se kretao +1.69% u posljednjem satu i -43.23% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu RoboStack (ROBOT)

Tržišna kapitalizacija $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M Količina u optjecaju 724.99M 724.99M 724.99M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija RoboStack je $ 1.30M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ROBOT je 724.99M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.79M.