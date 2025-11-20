Retsa Cijena danas

Trenutačna cijena Retsa (RETSA) danas je $ 0.00000572, s promjenom od 1.39% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RETSA u USD je $ 0.00000572 po RETSA.

Retsa trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,716.56, s količinom u optjecaju od 1.00B RETSA. Tijekom posljednja 24 sata, RETSA trgovao je između $ 0.00000553 (niska) i $ 0.0000058 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00194489, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000553.

U kratkoročnim performansama, RETSA se kretao -- u posljednjem satu i -4.96% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Retsa (RETSA)

Tržišna kapitalizacija $ 5.72K$ 5.72K $ 5.72K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.72K$ 5.72K $ 5.72K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Retsa je $ 5.72K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RETSA je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.72K.