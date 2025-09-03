Recursive Sigil Protocol (GLYPH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.52% Promjena cijene (1D) -0.39% Promjena cijene (7D) -5.69%

Recursive Sigil Protocol (GLYPH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GLYPHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GLYPH je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GLYPH se promijenio za +0.52% u posljednjih sat vremena, -0.39% u posljednjih 24 sata i -5.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Recursive Sigil Protocol (GLYPH)

Tržišna kapitalizacija $ 19.71K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.71K Količina u optjecaju 999.87M Ukupna količina 999,871,910.11

Trenutačna tržišna kapitalizacija Recursive Sigil Protocol je $ 19.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GLYPH je 999.87M, s ukupnom količinom od 999871910.11. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.71K.