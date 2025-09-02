Reboot (GG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00125939 24-satna najviša cijena $ 0.00132101 Najviša cijena ikada $ 0.720782 Najniža cijena $ 0.00107126 Promjena cijene (1H) +0.69% Promjena cijene (1D) -1.20% Promjena cijene (7D) -3.99%

Reboot (GG) cijena u stvarnom vremenu je $0.00129987. Tijekom protekla 24 sata, GGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00125939 i najviše cijene $ 0.00132101, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GG je $ 0.720782, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00107126.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GG se promijenio za +0.69% u posljednjih sat vremena, -1.20% u posljednjih 24 sata i -3.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Reboot (GG)

Tržišna kapitalizacija $ 213.89K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.30M Količina u optjecaju 164.55M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Reboot je $ 213.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GG je 164.55M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.30M.