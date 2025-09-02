QuStream (QST) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01935571 24-satna najniža cijena $ 0.02129869 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.02703852 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.96% Promjena cijene (1D) +4.33% Promjena cijene (7D) +47.19%

QuStream (QST) cijena u stvarnom vremenu je $0.0212379. Tijekom protekla 24 sata, QSTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01935571 i najviše cijene $ 0.02129869, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QST je $ 0.02703852, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QST se promijenio za +0.96% u posljednjih sat vremena, +4.33% u posljednjih 24 sata i +47.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu QuStream (QST)

Tržišna kapitalizacija $ 21.24M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 21.24M Količina u optjecaju 999.99M Ukupna količina 999,985,719.743215

Trenutačna tržišna kapitalizacija QuStream je $ 21.24M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QST je 999.99M, s ukupnom količinom od 999985719.743215. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.24M.