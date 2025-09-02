Više o QST

QuStream Logotip

QuStream Cijena (QST)

Neuvršten

1 QST u USD cijena uživo:

$0.0212379
$0.0212379$0.0212379
+4.30%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena QuStream (QST)
QuStream (QST) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01935571
$ 0.01935571$ 0.01935571
24-satna najniža cijena
$ 0.02129869
$ 0.02129869$ 0.02129869
24-satna najviša cijena

$ 0.01935571
$ 0.01935571$ 0.01935571

$ 0.02129869
$ 0.02129869$ 0.02129869

$ 0.02703852
$ 0.02703852$ 0.02703852

$ 0
$ 0$ 0

+0.96%

+4.33%

+47.19%

+47.19%

QuStream (QST) cijena u stvarnom vremenu je $0.0212379. Tijekom protekla 24 sata, QSTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01935571 i najviše cijene $ 0.02129869, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QST je $ 0.02703852, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QST se promijenio za +0.96% u posljednjih sat vremena, +4.33% u posljednjih 24 sata i +47.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu QuStream (QST)

$ 21.24M
$ 21.24M$ 21.24M

--
----

$ 21.24M
$ 21.24M$ 21.24M

999.99M
999.99M 999.99M

999,985,719.743215
999,985,719.743215 999,985,719.743215

Trenutačna tržišna kapitalizacija QuStream je $ 21.24M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QST je 999.99M, s ukupnom količinom od 999985719.743215. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.24M.

QuStream (QST) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz QuStream u USD iznosila je $ +0.00088194.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz QuStream u USD iznosila je $ +0.0580761270.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz QuStream u USD iznosila je $ +0.1000826714.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz QuStream u USD iznosila je $ +0.017529230843523144.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00088194+4.33%
30 dana$ +0.0580761270+273.46%
60 dana$ +0.1000826714+471.25%
90 dana$ +0.017529230843523144+472.66%

Što je QuStream (QST)

QuStream (QST) Project Description QuStream is a Layer 1 blockchain built to provide quantum-safe encryption for securing digital assets, transactions, and sensitive data against future quantum computing threats. The project was founded by Adrian Neal, a blockchain security expert with extensive experience in cryptography and cybersecurity. After witnessing firsthand the vulnerabilities in existing cryptographic models, Neal set out to develop a blockchain network that could withstand the rapidly advancing capabilities of quantum computers. The solution developed by him currently holds the highest quantum resistance in the world, at 504 bits quantum hardness. At the core of QuStream is its patent-pending encryption algorithm, designed to eliminate the risks associated with fixed private keys. Traditional blockchain encryption relies on static key pairs that, once exposed, compromise entire accounts. QuStream replaces this with a dynamic private key system, where a new, cryptographically linked key is generated for each use. This approach significantly enhances security by preventing private key reuse, reducing the attack surface for quantum and classical adversaries. QuStream operates on a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, with decentralized validator nodes that distribute these dynamic private keys while maintaining complete privacy and security. The network employs a sharded infrastructure, ensuring scalability and high transaction throughput without sacrificing decentralization. The QST token serves as the backbone of the ecosystem, used for transaction processing, validator staking, and governance. Initially launched on Solana, QST will undergo a 1:1 migration to the native QuStream blockchain upon its mainnet deployment. Beyond blockchain applications, QuStream's encryption technology is designed for financial institutions, cryptocurrency exchanges, enterprise security solutions, and government-level data protection. By integrating post-quantum cryptography, QuStream aims to set a new standard for long-term blockchain security in a quantum-powered world.

QuStream Predviđanje cijene (USD)

Koliko će QuStream (QST) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših QuStream (QST) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za QuStream.

Provjerite QuStream predviđanje cijene sada!

QST u lokalnim valutama

QuStream (QST) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike QuStream (QST) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o QST opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o QuStream (QST)

Koliko QuStream (QST) vrijedi danas?
Cijena QST uživo u USD je 0.0212379 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena QST u USD?
Trenutačna cijena QST u USD je $ 0.0212379. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija QuStream?
Tržišna kapitalizacija za QST je $ 21.24M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za QST?
Količina u optjecaju za QST je 999.99M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za QST?
QST je postigao ATH cijenu od 0.02703852 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za QST?
QST je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za QST?
24-satni obujam trgovanja za QST je -- USD.
Hoće li QST još narasti ove godine?
QST mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte QST predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.