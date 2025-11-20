Quantlink Cijena danas

Trenutačna cijena Quantlink (QLK) danas je $ 0.0001215, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije QLK u USD je $ 0.0001215 po QLK.

Quantlink trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 12,149.81, s količinom u optjecaju od 100.00M QLK. Tijekom posljednja 24 sata, QLK trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.080298, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0001201.

U kratkoročnim performansama, QLK se kretao -- u posljednjem satu i -17.74% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Quantlink (QLK)

Tržišna kapitalizacija $ 12.15K$ 12.15K $ 12.15K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.15K$ 12.15K $ 12.15K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Quantlink je $ 12.15K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QLK je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.15K.