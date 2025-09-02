QANplatform (QANX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.03041901 24-satna najviša cijena $ 0.03200424 Najviša cijena ikada $ 0.203412 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.17% Promjena cijene (1D) -2.97% Promjena cijene (7D) -9.65%

QANplatform (QANX) cijena u stvarnom vremenu je $0.03079029. Tijekom protekla 24 sata, QANXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03041901 i najviše cijene $ 0.03200424, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QANX je $ 0.203412, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QANX se promijenio za +0.17% u posljednjih sat vremena, -2.97% u posljednjih 24 sata i -9.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu QANplatform (QANX)

Tržišna kapitalizacija $ 52.34M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 64.64M Količina u optjecaju 1.70B Ukupna količina 2,099,550,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija QANplatform je $ 52.34M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QANX je 1.70B, s ukupnom količinom od 2099550000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 64.64M.