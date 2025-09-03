Više o PUMPCAT

PUMPCAT Informacije o cijeni

PUMPCAT Službena web stranica

PUMPCAT Tokenomija

PUMPCAT Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Pumpcat Logotip

Pumpcat Cijena (PUMPCAT)

Neuvršten

1 PUMPCAT u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Pumpcat (PUMPCAT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:45:26 (UTC+8)

Pumpcat (PUMPCAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00168527
$ 0.00168527$ 0.00168527

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.97%

+0.97%

Pumpcat (PUMPCAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PUMPCATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PUMPCAT je $ 0.00168527, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PUMPCAT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pumpcat (PUMPCAT)

$ 29.22K
$ 29.22K$ 29.22K

--
----

$ 29.22K
$ 29.22K$ 29.22K

999.69M
999.69M 999.69M

999,689,764.600884
999,689,764.600884 999,689,764.600884

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pumpcat je $ 29.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PUMPCAT je 999.69M, s ukupnom količinom od 999689764.600884. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.22K.

Pumpcat (PUMPCAT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Pumpcat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Pumpcat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Pumpcat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Pumpcat u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+12.99%
60 dana$ 0-12.97%
90 dana$ 0--

Što je Pumpcat (PUMPCAT)

Pumpcat: the meme coin that lives for one thing and one thing only – pumping! When Solana needs a jolt, Pumpcat is there, claws out and ready to lift the vibes. Forget scratching posts; this cat’s all about scratching out gains. The cat that pumps – turning every dip into a jump! Pumpcat: the meme coin that lives for one thing and one thing only – pumping! When Solana needs a jolt, Pumpcat is there, claws out and ready to lift the vibes. Forget scratching posts; this cat’s all about scratching out gains. The cat that pumps – turning every dip into a jump!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Pumpcat (PUMPCAT)

Službena web-stranica

Pumpcat Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pumpcat (PUMPCAT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pumpcat (PUMPCAT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pumpcat.

Provjerite Pumpcat predviđanje cijene sada!

PUMPCAT u lokalnim valutama

Pumpcat (PUMPCAT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pumpcat (PUMPCAT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PUMPCAT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pumpcat (PUMPCAT)

Koliko Pumpcat (PUMPCAT) vrijedi danas?
Cijena PUMPCAT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PUMPCAT u USD?
Trenutačna cijena PUMPCAT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pumpcat?
Tržišna kapitalizacija za PUMPCAT je $ 29.22K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PUMPCAT?
Količina u optjecaju za PUMPCAT je 999.69M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PUMPCAT?
PUMPCAT je postigao ATH cijenu od 0.00168527 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PUMPCAT?
PUMPCAT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PUMPCAT?
24-satni obujam trgovanja za PUMPCAT je -- USD.
Hoće li PUMPCAT još narasti ove godine?
PUMPCAT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PUMPCAT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:45:26 (UTC+8)

Pumpcat (PUMPCAT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.