Print Protocol Logotip

Print Protocol Cijena (PRINT)

Neuvršten

1 PRINT u USD cijena uživo:

--
----
+1.80%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Print Protocol (PRINT)
Print Protocol (PRINT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00008234
$ 0.00008234
24-satna najniža cijena
$ 0.00009607
$ 0.00009607
24-satna najviša cijena

$ 0.00008234
$ 0.00008234

$ 0.00009607
$ 0.00009607

$ 0.00203076
$ 0.00203076

$ 0.00001076
$ 0.00001076

-0.18%

+2.00%

+6.96%

+6.96%

Print Protocol (PRINT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00008681. Tijekom protekla 24 sata, PRINTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00008234 i najviše cijene $ 0.00009607, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PRINT je $ 0.00203076, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001076.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PRINT se promijenio za -0.18% u posljednjih sat vremena, +2.00% u posljednjih 24 sata i +6.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Print Protocol (PRINT)

$ 816.26K
$ 816.26K

--
----

$ 816.26K
$ 816.26K

9.41B
9.41B

9,414,031,139.318592
9,414,031,139.318592

Trenutačna tržišna kapitalizacija Print Protocol je $ 816.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PRINT je 9.41B, s ukupnom količinom od 9414031139.318592. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 816.26K.

Print Protocol (PRINT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Print Protocol u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Print Protocol u USD iznosila je $ -0.0000140006.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Print Protocol u USD iznosila je $ -0.0000218671.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Print Protocol u USD iznosila je $ -0.00001996901084111758.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.00%
30 dana$ -0.0000140006-16.12%
60 dana$ -0.0000218671-25.18%
90 dana$ -0.00001996901084111758-18.70%

Što je Print Protocol (PRINT)

Featuring Print Protocol's custom Hold 2 Earn (H2E) rewards mechanism. Holding $PRINT grants you continual SOL returns. Our mission at Print Protocol is to pioneer the first-ever Solana rewards cryptocurrency, dedicated to fostering a decentralized and inclusive financial ecosystem. By leveraging the speed, scalability, and efficiency of the Solana blockchain, we aim to provide users with a seamless and rewarding experience in generating passive income by holding $PRINT. Through innovation and community-driven governance, we strive to redefine the landscape of decentralized finance, unlocking new possibilities and driving the mass adoption of Solana. 8% tax on buys 6% Solana Rewards distributed to holders 2% to Operations Wallet 8% tax on sells 6% Solana Rewards distributed to holders 2% to Operations Wallet

Resurs Print Protocol (PRINT)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Print Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Print Protocol (PRINT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Print Protocol (PRINT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Print Protocol.

Provjerite Print Protocol predviđanje cijene sada!

PRINT u lokalnim valutama

Print Protocol (PRINT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Print Protocol (PRINT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PRINT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Print Protocol (PRINT)

Koliko Print Protocol (PRINT) vrijedi danas?
Cijena PRINT uživo u USD je 0.00008681 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PRINT u USD?
Trenutačna cijena PRINT u USD je $ 0.00008681. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Print Protocol?
Tržišna kapitalizacija za PRINT je $ 816.26K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PRINT?
Količina u optjecaju za PRINT je 9.41B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PRINT?
PRINT je postigao ATH cijenu od 0.00203076 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PRINT?
PRINT je vidio ATL cijenu od 0.00001076 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PRINT?
24-satni obujam trgovanja za PRINT je -- USD.
Hoće li PRINT još narasti ove godine?
PRINT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PRINT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.