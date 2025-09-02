Print Protocol (PRINT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00008234 $ 0.00008234 $ 0.00008234 24-satna najniža cijena $ 0.00009607 $ 0.00009607 $ 0.00009607 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00008234$ 0.00008234 $ 0.00008234 24-satna najviša cijena $ 0.00009607$ 0.00009607 $ 0.00009607 Najviša cijena ikada $ 0.00203076$ 0.00203076 $ 0.00203076 Najniža cijena $ 0.00001076$ 0.00001076 $ 0.00001076 Promjena cijene (1H) -0.18% Promjena cijene (1D) +2.00% Promjena cijene (7D) +6.96% Promjena cijene (7D) +6.96%

Print Protocol (PRINT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00008681. Tijekom protekla 24 sata, PRINTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00008234 i najviše cijene $ 0.00009607, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PRINT je $ 0.00203076, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001076.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PRINT se promijenio za -0.18% u posljednjih sat vremena, +2.00% u posljednjih 24 sata i +6.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Print Protocol (PRINT)

Tržišna kapitalizacija $ 816.26K$ 816.26K $ 816.26K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 816.26K$ 816.26K $ 816.26K Količina u optjecaju 9.41B 9.41B 9.41B Ukupna količina 9,414,031,139.318592 9,414,031,139.318592 9,414,031,139.318592

Trenutačna tržišna kapitalizacija Print Protocol je $ 816.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PRINT je 9.41B, s ukupnom količinom od 9414031139.318592. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 816.26K.