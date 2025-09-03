PRIMAL (PRIMAL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01643575$ 0.01643575 $ 0.01643575 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.07% Promjena cijene (1D) -0.92% Promjena cijene (7D) -3.44% Promjena cijene (7D) -3.44%

PRIMAL (PRIMAL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PRIMALtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PRIMAL je $ 0.01643575, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PRIMAL se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, -0.92% u posljednjih 24 sata i -3.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PRIMAL (PRIMAL)

Tržišna kapitalizacija $ 66.55K$ 66.55K $ 66.55K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 115.40K$ 115.40K $ 115.40K Količina u optjecaju 2.88B 2.88B 2.88B Ukupna količina 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija PRIMAL je $ 66.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PRIMAL je 2.88B, s ukupnom količinom od 5000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 115.40K.