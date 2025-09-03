PRIMAL Cijena (PRIMAL)
PRIMAL (PRIMAL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PRIMALtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PRIMAL je $ 0.01643575, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PRIMAL se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, -0.92% u posljednjih 24 sata i -3.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija PRIMAL je $ 66.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PRIMAL je 2.88B, s ukupnom količinom od 5000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 115.40K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz PRIMAL u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz PRIMAL u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz PRIMAL u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz PRIMAL u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|-0.92%
|30 dana
|$ 0
|+20.56%
|60 dana
|$ 0
|-0.93%
|90 dana
|$ 0
|--
PRIMAL combines 2 massively successful concepts: STEPN-style sports + Chiliz-style fan tokens. Designed for Mass Adoption: Connecting fans with celebrity athletes Train & earn all types of fitness activities Trade your favorite athletes fan tokens. Inner Circle PRIMAL’s Inner Circle connects fans & athletes like never before through it’s industry defining app. Think Patreon meets masterclass fuelled by the blockchain. The Inner Circle allows athletes from any discipline to create their own ecosystem supporting athletes throughout their careers offering revenue streams and media support. Users pay $PRIMAL to access the Inner Circles Fan Token Current projects connects fans to institutions. PRIMAL seeks to decentralise away from large companies and connect fans directly to their favourite athletes. Athlete Fan Tokens (ATLs) are issued by athletes so fans get real, influential interactions. Fans buy $PRIMAL to access Fan Tokens. Move2Earn Workout the way you want, when you want. Unlike other M2E projects that only focus on running and penalise you, PRIMAL is rolling out an app that rewards all types of fitness activities. Take what you have learned from athletes through the Inner Circle and start earning through the PRIMAL app immediately.
