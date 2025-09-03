Ponzi (PONZI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02166713$ 0.02166713 $ 0.02166713 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.54% Promjena cijene (1D) +0.66% Promjena cijene (7D) +15.14% Promjena cijene (7D) +15.14%

Ponzi (PONZI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PONZItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PONZI je $ 0.02166713, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PONZI se promijenio za +0.54% u posljednjih sat vremena, +0.66% u posljednjih 24 sata i +15.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ponzi (PONZI)

Tržišna kapitalizacija $ 33.37K$ 33.37K $ 33.37K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 33.37K$ 33.37K $ 33.37K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ponzi je $ 33.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PONZI je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 33.37K.