24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.051757 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -2.69% Promjena cijene (7D) +4.91%

Polygen (PGEN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PGENtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PGEN je $ 0.051757, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PGEN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -2.69% u posljednjih 24 sata i +4.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Tržišna kapitalizacija $ 21.35K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 42.89K Količina u optjecaju 497.77M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Polygen je $ 21.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PGEN je 497.77M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.89K.