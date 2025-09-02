Pollen (POLLEN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00618461 24-satna najviša cijena $ 0.00786209 Najviša cijena ikada $ 0.075806 Najniža cijena $ 0.00545586 Promjena cijene (1H) -0.15% Promjena cijene (1D) +6.04% Promjena cijene (7D) -7.51%

Pollen (POLLEN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00673522. Tijekom protekla 24 sata, POLLENtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00618461 i najviše cijene $ 0.00786209, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POLLEN je $ 0.075806, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00545586.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POLLEN se promijenio za -0.15% u posljednjih sat vremena, +6.04% u posljednjih 24 sata i -7.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pollen (POLLEN)

Tržišna kapitalizacija $ 820.94K$ 820.94K $ 820.94K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.83M$ 2.83M $ 2.83M Količina u optjecaju 121.89M 121.89M 121.89M Ukupna količina 420,000,000.0 420,000,000.0 420,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pollen je $ 820.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POLLEN je 121.89M, s ukupnom količinom od 420000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.83M.