Pledge Logotip

Pledge Cijena (PLEDGE)

Neuvršten

1 PLEDGE u USD cijena uživo:

$0.00024408
$0.00024408
+0.30%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Pledge (PLEDGE)
Pledge (PLEDGE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

--

+0.33%

-3.75%

-3.75%

Pledge (PLEDGE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00024408. Tijekom protekla 24 sata, PLEDGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00005456 i najviše cijene $ 0.00024581, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PLEDGE je $ 0.0093626, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00005456.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PLEDGE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.33% u posljednjih 24 sata i -3.75% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Pledge (PLEDGE)

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pledge je $ 244.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PLEDGE je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 244.08K.

Pledge (PLEDGE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Pledge u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Pledge u USD iznosila je $ -0.0000159329.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Pledge u USD iznosila je $ +0.0000408808.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Pledge u USD iznosila je $ -0.0000127348226240612.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.33%
30 dana$ -0.0000159329-6.52%
60 dana$ +0.0000408808+16.75%
90 dana$ -0.0000127348226240612-4.95%

Što je Pledge (PLEDGE)

The $PLEDGE is a memecoin for people who keep their word. It was supported by an organic and fair community launch, custom smart contracts, and tons of memes. It is a community effort with no budget, no team, and no institutional backing. The only way to get an initial allocation was to be vouched by someone who’s already in and agree to uphold the pledge. The airdrop of 90% of the supply was evenly distributed to 900 holders. The remaining 10% was used to seed a liquidity pool along with community donations. The Pledge works on an honor system. But your pledge is public, and your reputation is at stake. The Pledge smart contract has no transfer restrictions, but it contains functions to help the community track the status of each wallet’s pledge. The Pledge 1. I will not sell more than 1% of my $PLEDGE each month 2. I will tweet once a month: "I am upholding the $PLEDGE" Our word is our bond, and there is no amount of money that will ever change that.

Pledge Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pledge (PLEDGE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pledge (PLEDGE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pledge.

Provjerite Pledge predviđanje cijene sada!

PLEDGE u lokalnim valutama

Pledge (PLEDGE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pledge (PLEDGE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PLEDGE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pledge (PLEDGE)

Koliko Pledge (PLEDGE) vrijedi danas?
Cijena PLEDGE uživo u USD je 0.00024408 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PLEDGE u USD?
Trenutačna cijena PLEDGE u USD je $ 0.00024408. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pledge?
Tržišna kapitalizacija za PLEDGE je $ 244.08K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PLEDGE?
Količina u optjecaju za PLEDGE je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PLEDGE?
PLEDGE je postigao ATH cijenu od 0.0093626 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PLEDGE?
PLEDGE je vidio ATL cijenu od 0.00005456 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PLEDGE?
24-satni obujam trgovanja za PLEDGE je -- USD.
Hoće li PLEDGE još narasti ove godine?
PLEDGE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PLEDGE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.