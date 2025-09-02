Pledge (PLEDGE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00005456 $ 0.00024581 24-satna najniža cijena $ 0.00005456 24-satna najviša cijena $ 0.00024581 Najviša cijena ikada $ 0.0093626 Najniža cijena $ 0.00005456 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.33% Promjena cijene (7D) -3.75%

Pledge (PLEDGE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00024408. Tijekom protekla 24 sata, PLEDGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00005456 i najviše cijene $ 0.00024581, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PLEDGE je $ 0.0093626, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00005456.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PLEDGE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.33% u posljednjih 24 sata i -3.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pledge (PLEDGE)

Tržišna kapitalizacija $ 244.08K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 244.08K Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pledge je $ 244.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PLEDGE je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 244.08K.