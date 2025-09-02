Više o PINKSALE

PINKSALE Informacije o cijeni

PINKSALE Službena web stranica

PINKSALE Tokenomija

PINKSALE Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

PinkSale Logotip

PinkSale Cijena (PINKSALE)

Neuvršten

1 PINKSALE u USD cijena uživo:

$317.78
$317.78$317.78
+0.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena PinkSale (PINKSALE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:34:55 (UTC+8)

PinkSale (PINKSALE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 316.73
$ 316.73$ 316.73
24-satna najniža cijena
$ 318.64
$ 318.64$ 318.64
24-satna najviša cijena

$ 316.73
$ 316.73$ 316.73

$ 318.64
$ 318.64$ 318.64

$ 392.65
$ 392.65$ 392.65

$ 47.52
$ 47.52$ 47.52

-0.14%

+0.17%

+1.01%

+1.01%

PinkSale (PINKSALE) cijena u stvarnom vremenu je $317.78. Tijekom protekla 24 sata, PINKSALEtrgovalo je između najniže cijene $ 316.73 i najviše cijene $ 318.64, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PINKSALE je $ 392.65, dok je najniža cijena svih vremena $ 47.52.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PINKSALE se promijenio za -0.14% u posljednjih sat vremena, +0.17% u posljednjih 24 sata i +1.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PinkSale (PINKSALE)

$ 31.82M
$ 31.82M$ 31.82M

--
----

$ 31.82M
$ 31.82M$ 31.82M

100.00K
100.00K 100.00K

100,000.0
100,000.0 100,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija PinkSale je $ 31.82M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PINKSALE je 100.00K, s ukupnom količinom od 100000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 31.82M.

PinkSale (PINKSALE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz PinkSale u USD iznosila je $ +0.527636.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz PinkSale u USD iznosila je $ +40.7212825400.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz PinkSale u USD iznosila je $ +81.0618646400.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz PinkSale u USD iznosila je $ +56.9923592235235.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.527636+0.17%
30 dana$ +40.7212825400+12.81%
60 dana$ +81.0618646400+25.51%
90 dana$ +56.9923592235235+21.85%

Što je PinkSale (PINKSALE)

PinkSale is a protocol aiming to provide users with the capabilities to launch their own token and create their own initial token sale. No code required, simply navigate through our terminal and design your own token and token launch within a few clicks.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs PinkSale (PINKSALE)

Službena web-stranica

PinkSale Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PinkSale (PINKSALE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PinkSale (PINKSALE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PinkSale.

Provjerite PinkSale predviđanje cijene sada!

PINKSALE u lokalnim valutama

PinkSale (PINKSALE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PinkSale (PINKSALE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PINKSALE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PinkSale (PINKSALE)

Koliko PinkSale (PINKSALE) vrijedi danas?
Cijena PINKSALE uživo u USD je 317.78 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PINKSALE u USD?
Trenutačna cijena PINKSALE u USD je $ 317.78. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija PinkSale?
Tržišna kapitalizacija za PINKSALE je $ 31.82M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PINKSALE?
Količina u optjecaju za PINKSALE je 100.00K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PINKSALE?
PINKSALE je postigao ATH cijenu od 392.65 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PINKSALE?
PINKSALE je vidio ATL cijenu od 47.52 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PINKSALE?
24-satni obujam trgovanja za PINKSALE je -- USD.
Hoće li PINKSALE još narasti ove godine?
PINKSALE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PINKSALE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:34:55 (UTC+8)

PinkSale (PINKSALE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.