PinkSale (PINKSALE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 316.73 $ 316.73 $ 316.73 24-satna najniža cijena $ 318.64 $ 318.64 $ 318.64 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 316.73$ 316.73 $ 316.73 24-satna najviša cijena $ 318.64$ 318.64 $ 318.64 Najviša cijena ikada $ 392.65$ 392.65 $ 392.65 Najniža cijena $ 47.52$ 47.52 $ 47.52 Promjena cijene (1H) -0.14% Promjena cijene (1D) +0.17% Promjena cijene (7D) +1.01% Promjena cijene (7D) +1.01%

PinkSale (PINKSALE) cijena u stvarnom vremenu je $317.78. Tijekom protekla 24 sata, PINKSALEtrgovalo je između najniže cijene $ 316.73 i najviše cijene $ 318.64, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PINKSALE je $ 392.65, dok je najniža cijena svih vremena $ 47.52.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PINKSALE se promijenio za -0.14% u posljednjih sat vremena, +0.17% u posljednjih 24 sata i +1.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PinkSale (PINKSALE)

Tržišna kapitalizacija $ 31.82M$ 31.82M $ 31.82M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 31.82M$ 31.82M $ 31.82M Količina u optjecaju 100.00K 100.00K 100.00K Ukupna količina 100,000.0 100,000.0 100,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija PinkSale je $ 31.82M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PINKSALE je 100.00K, s ukupnom količinom od 100000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 31.82M.