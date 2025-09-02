PinGo (PINGO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.04143104 24-satna najviša cijena $ 0.0422863 Najviša cijena ikada $ 0.402481 Najniža cijena $ 0.0300573 Promjena cijene (1H) +1.22% Promjena cijene (1D) -0.20% Promjena cijene (7D) -1.40%

PinGo (PINGO) cijena u stvarnom vremenu je $0.04206326. Tijekom protekla 24 sata, PINGOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04143104 i najviše cijene $ 0.0422863, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PINGO je $ 0.402481, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0300573.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PINGO se promijenio za +1.22% u posljednjih sat vremena, -0.20% u posljednjih 24 sata i -1.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PinGo (PINGO)

Tržišna kapitalizacija $ 5.32M$ 5.32M $ 5.32M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 42.12M$ 42.12M $ 42.12M Količina u optjecaju 126.21M 126.21M 126.21M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija PinGo je $ 5.32M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PINGO je 126.21M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.12M.