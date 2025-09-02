Više o PINGO

PinGo Logotip

PinGo Cijena (PINGO)

Neuvršten

1 PINGO u USD cijena uživo:

$0.04206354
-0.20%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena PinGo (PINGO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:48:35 (UTC+8)

PinGo (PINGO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.04143104
24-satna najniža cijena
$ 0.0422863
24-satna najviša cijena

$ 0.04143104
$ 0.0422863
$ 0.402481
$ 0.0300573
+1.22%

-0.20%

-1.40%

-1.40%

PinGo (PINGO) cijena u stvarnom vremenu je $0.04206326. Tijekom protekla 24 sata, PINGOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04143104 i najviše cijene $ 0.0422863, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PINGO je $ 0.402481, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0300573.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PINGO se promijenio za +1.22% u posljednjih sat vremena, -0.20% u posljednjih 24 sata i -1.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PinGo (PINGO)

$ 5.32M
--
$ 42.12M
126.21M
1,000,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija PinGo je $ 5.32M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PINGO je 126.21M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.12M.

PinGo (PINGO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz PinGo u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz PinGo u USD iznosila je $ -0.0090257324.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz PinGo u USD iznosila je $ -0.0105291196.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz PinGo u USD iznosila je $ -0.02747501515062254.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.20%
30 dana$ -0.0090257324-21.45%
60 dana$ -0.0105291196-25.03%
90 dana$ -0.02747501515062254-39.51%

Što je PinGo (PINGO)

PinGo - the first AI+DePIN project on the TON network, redefining the way we access computational resources, datasets, and artificial intelligence. PinGo serves as a medium that bridges idle computing power, effectively addressing the problem of fragmented and idle resources. By leveraging AI, DePIN (Decentralized Physical Infrastructure), and Decloud solutions, PinGo provides a robust computing power foundation for building AI models. Our platform integrates these technologies to optimize and democratize access to essential computational resources, driving innovation and efficiency in machine learning applications.

Resurs PinGo (PINGO)

Službena web-stranica

PinGo Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PinGo (PINGO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PinGo (PINGO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PinGo.

Provjerite PinGo predviđanje cijene sada!

PINGO u lokalnim valutama

PinGo (PINGO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PinGo (PINGO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PINGO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PinGo (PINGO)

Koliko PinGo (PINGO) vrijedi danas?
Cijena PINGO uživo u USD je 0.04206326 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PINGO u USD?
Trenutačna cijena PINGO u USD je $ 0.04206326. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija PinGo?
Tržišna kapitalizacija za PINGO je $ 5.32M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PINGO?
Količina u optjecaju za PINGO je 126.21M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PINGO?
PINGO je postigao ATH cijenu od 0.402481 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PINGO?
PINGO je vidio ATL cijenu od 0.0300573 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PINGO?
24-satni obujam trgovanja za PINGO je -- USD.
Hoće li PINGO još narasti ove godine?
PINGO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PINGO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:48:35 (UTC+8)

