Pickle (PICKLE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.075552$ 0.075552 $ 0.075552 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.37% Promjena cijene (1D) -3.69% Promjena cijene (7D) -11.68% Promjena cijene (7D) -11.68%

Pickle (PICKLE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PICKLEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PICKLE je $ 0.075552, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PICKLE se promijenio za +0.37% u posljednjih sat vremena, -3.69% u posljednjih 24 sata i -11.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pickle (PICKLE)

Tržišna kapitalizacija $ 19.34K$ 19.34K $ 19.34K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.34K$ 19.34K $ 19.34K Količina u optjecaju 69.42M 69.42M 69.42M Ukupna količina 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pickle je $ 19.34K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PICKLE je 69.42M, s ukupnom količinom od 69420000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.34K.