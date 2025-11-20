Photon Cijena danas

Trenutačna cijena Photon (PHOTON) danas je $ 0.163671, s promjenom od 1.52% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PHOTON u USD je $ 0.163671 po PHOTON.

Photon trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 293,263, s količinom u optjecaju od 1.79M PHOTON. Tijekom posljednja 24 sata, PHOTON trgovao je između $ 0.160546 (niska) i $ 0.178817 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.679355, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.03011794.

U kratkoročnim performansama, PHOTON se kretao +0.00% u posljednjem satu i -33.12% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Photon (PHOTON)

Tržišna kapitalizacija $ 293.26K$ 293.26K $ 293.26K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Količina u optjecaju 1.79M 1.79M 1.79M Ukupna količina 8,967,492.0 8,967,492.0 8,967,492.0

