Peanut (NUX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0034454 $ 0.0034454 $ 0.0034454 24-satna najniža cijena $ 0.00354577 $ 0.00354577 $ 0.00354577 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0034454$ 0.0034454 $ 0.0034454 24-satna najviša cijena $ 0.00354577$ 0.00354577 $ 0.00354577 Najviša cijena ikada $ 31.0$ 31.0 $ 31.0 Najniža cijena $ 0.0017647$ 0.0017647 $ 0.0017647 Promjena cijene (1H) +0.27% Promjena cijene (1D) +2.10% Promjena cijene (7D) +1.86% Promjena cijene (7D) +1.86%

Peanut (NUX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00352021. Tijekom protekla 24 sata, NUXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0034454 i najviše cijene $ 0.00354577, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NUX je $ 31.0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0017647.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NUX se promijenio za +0.27% u posljednjih sat vremena, +2.10% u posljednjih 24 sata i +1.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Peanut (NUX)

Tržišna kapitalizacija $ 176.06K$ 176.06K $ 176.06K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 176.06K$ 176.06K $ 176.06K Količina u optjecaju 50.00M 50.00M 50.00M Ukupna količina 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Peanut je $ 176.06K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NUX je 50.00M, s ukupnom količinom od 50000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 176.06K.