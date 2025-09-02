Više o NUX

Peanut Logotip

Peanut Cijena (NUX)

Neuvršten

1 NUX u USD cijena uživo:

$0.00352109
+2.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
Grafikon aktualnih cijena Peanut (NUX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:59:52 (UTC+8)

Peanut (NUX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0034454
24-satna najniža cijena
$ 0.00354577
24-satna najviša cijena

$ 0.0034454
$ 0.00354577
$ 31.0
$ 0.0017647
+0.27%

+2.10%

+1.86%

+1.86%

Peanut (NUX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00352021. Tijekom protekla 24 sata, NUXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0034454 i najviše cijene $ 0.00354577, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NUX je $ 31.0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0017647.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NUX se promijenio za +0.27% u posljednjih sat vremena, +2.10% u posljednjih 24 sata i +1.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Peanut (NUX)

$ 176.06K
--
$ 176.06K
50.00M
50,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Peanut je $ 176.06K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NUX je 50.00M, s ukupnom količinom od 50000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 176.06K.

Peanut (NUX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Peanut u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Peanut u USD iznosila je $ +0.0011896162.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Peanut u USD iznosila je $ +0.0025128022.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Peanut u USD iznosila je $ +0.000689430500918165.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.10%
30 dana$ +0.0011896162+33.79%
60 dana$ +0.0025128022+71.38%
90 dana$ +0.000689430500918165+24.35%

Što je Peanut (NUX)

Everyone wants to buy cheaper and sell higher. But the volatility and imperfect mechanisms of AMMs make trading on DEXs less profitable due to significant slippage. As a result, users overpay even for minor trades. These are the problems that Peanut solves!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Peanut (NUX)

Službena web-stranica

Peanut Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Peanut (NUX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Peanut (NUX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Peanut.

Provjerite Peanut predviđanje cijene sada!

NUX u lokalnim valutama

Peanut (NUX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Peanut (NUX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NUX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Peanut (NUX)

Koliko Peanut (NUX) vrijedi danas?
Cijena NUX uživo u USD je 0.00352021 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NUX u USD?
Trenutačna cijena NUX u USD je $ 0.00352021. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Peanut?
Tržišna kapitalizacija za NUX je $ 176.06K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NUX?
Količina u optjecaju za NUX je 50.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NUX?
NUX je postigao ATH cijenu od 31.0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NUX?
NUX je vidio ATL cijenu od 0.0017647 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NUX?
24-satni obujam trgovanja za NUX je -- USD.
Hoće li NUX još narasti ove godine?
NUX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NUX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Peanut (NUX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.