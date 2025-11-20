PathOS Cijena danas

Trenutačna cijena PathOS (PATHOS) danas je $ 0.00039066, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PATHOS u USD je $ 0.00039066 po PATHOS.

PathOS trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 8,203.94, s količinom u optjecaju od 21.00M PATHOS. Tijekom posljednja 24 sata, PATHOS trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00473122, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00038391.

U kratkoročnim performansama, PATHOS se kretao -- u posljednjem satu i -17.41% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu PathOS (PATHOS)

Tržišna kapitalizacija $ 8.20K$ 8.20K $ 8.20K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.20K$ 8.20K $ 8.20K Količina u optjecaju 21.00M 21.00M 21.00M Ukupna količina 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija PathOS je $ 8.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PATHOS je 21.00M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.20K.