PADAWAN (PADAWAN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00569079 24-satna najniža cijena $ 0.00596792 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.177808 Najniža cijena $ 0.0056367 Promjena cijene (1H) -1.21% Promjena cijene (1D) -4.54% Promjena cijene (7D) -9.89%

PADAWAN (PADAWAN) cijena u stvarnom vremenu je $0.0056965. Tijekom protekla 24 sata, PADAWANtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00569079 i najviše cijene $ 0.00596792, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PADAWAN je $ 0.177808, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0056367.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PADAWAN se promijenio za -1.21% u posljednjih sat vremena, -4.54% u posljednjih 24 sata i -9.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PADAWAN (PADAWAN)

Tržišna kapitalizacija $ 56.84K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 56.84K Količina u optjecaju 9.98M Ukupna količina 9,979,490.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija PADAWAN je $ 56.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PADAWAN je 9.98M, s ukupnom količinom od 9979490.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 56.84K.