Ore (ORE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 13.49 $ 13.49 $ 13.49 24-satna najniža cijena $ 14.36 $ 14.36 $ 14.36 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 13.49$ 13.49 $ 13.49 24-satna najviša cijena $ 14.36$ 14.36 $ 14.36 Najviša cijena ikada $ 1,451.62$ 1,451.62 $ 1,451.62 Najniža cijena $ 8.58$ 8.58 $ 8.58 Promjena cijene (1H) +0.23% Promjena cijene (1D) +0.44% Promjena cijene (7D) +4.59% Promjena cijene (7D) +4.59%

Ore (ORE) cijena u stvarnom vremenu je $14.29. Tijekom protekla 24 sata, OREtrgovalo je između najniže cijene $ 13.49 i najviše cijene $ 14.36, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ORE je $ 1,451.62, dok je najniža cijena svih vremena $ 8.58.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ORE se promijenio za +0.23% u posljednjih sat vremena, +0.44% u posljednjih 24 sata i +4.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ore (ORE)

Tržišna kapitalizacija $ 5.71M$ 5.71M $ 5.71M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.71M$ 5.71M $ 5.71M Količina u optjecaju 400.46K 400.46K 400.46K Ukupna količina 400,514.6525035777 400,514.6525035777 400,514.6525035777

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ore je $ 5.71M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ORE je 400.46K, s ukupnom količinom od 400514.6525035777. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.71M.