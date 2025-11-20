Orcasm Cijena danas

Trenutačna cijena Orcasm (ORCASM) danas je --, s promjenom od 5.02% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ORCASM u USD je -- po ORCASM.

Orcasm trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 15,367.16, s količinom u optjecaju od 831.69M ORCASM. Tijekom posljednja 24 sata, ORCASM trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00140093, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, ORCASM se kretao -0.88% u posljednjem satu i -53.99% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Orcasm (ORCASM)

Tržišna kapitalizacija $ 15.37K$ 15.37K $ 15.37K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.37K$ 15.37K $ 15.37K Količina u optjecaju 831.69M 831.69M 831.69M Ukupna količina 831,691,170.2627386 831,691,170.2627386 831,691,170.2627386

Trenutačna tržišna kapitalizacija Orcasm je $ 15.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ORCASM je 831.69M, s ukupnom količinom od 831691170.2627386. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.37K.