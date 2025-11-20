Orbitt Token Cijena danas

Trenutačna cijena Orbitt Token (ORBT) danas je $ 0.056772, s promjenom od 1.06% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ORBT u USD je $ 0.056772 po ORBT.

Orbitt Token trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 848,287, s količinom u optjecaju od 14.94M ORBT. Tijekom posljednja 24 sata, ORBT trgovao je između $ 0.052781 (niska) i $ 0.057277 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.694947, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00138494.

U kratkoročnim performansama, ORBT se kretao -0.01% u posljednjem satu i -25.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Orbitt Token (ORBT)

