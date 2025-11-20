Open Source Cijena danas

Trenutačna cijena Open Source (OS) danas je $ 0.00039757, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije OS u USD je $ 0.00039757 po OS.

Open Source trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 39,757, s količinom u optjecaju od 100.00M OS. Tijekom posljednja 24 sata, OS trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.04628724, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00038428.

U kratkoročnim performansama, OS se kretao -- u posljednjem satu i -11.20% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Open Source (OS)

Tržišna kapitalizacija $ 39.76K$ 39.76K $ 39.76K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 39.76K$ 39.76K $ 39.76K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

