Obyte (GBYTE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 2.52 $ 2.52 $ 2.52 24-satna najniža cijena $ 2.6 $ 2.6 $ 2.6 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 2.52$ 2.52 $ 2.52 24-satna najviša cijena $ 2.6$ 2.6 $ 2.6 Najviša cijena ikada $ 1,185.39$ 1,185.39 $ 1,185.39 Najniža cijena $ 0.838196$ 0.838196 $ 0.838196 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) +0.67% Promjena cijene (7D) -0.37% Promjena cijene (7D) -0.37%

Obyte (GBYTE) cijena u stvarnom vremenu je $2.59. Tijekom protekla 24 sata, GBYTEtrgovalo je između najniže cijene $ 2.52 i najviše cijene $ 2.6, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GBYTE je $ 1,185.39, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.838196.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GBYTE se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +0.67% u posljednjih 24 sata i -0.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Obyte (GBYTE)

Tržišna kapitalizacija $ 2.33M$ 2.33M $ 2.33M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.59M$ 2.59M $ 2.59M Količina u optjecaju 897.25K 897.25K 897.25K Ukupna količina 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Obyte je $ 2.33M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GBYTE je 897.25K, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.59M.